Il Barum Czech Rally Zlín ha bisogno di voi!

Gli organizzatori del Barum Czech Rally Zlín hanno chiamato a raccolta i fan per fare sì che abbia luogo la 50a edizione dell'evento.

La gara del FIA European Rally Championship è fissata per il 28-30 agosto, ma attualmente c'è un buco di €140.000 che il Direttore di Gara, Miroslav Regner, sta cercando di colmare con un appello urgente lanciato agli appassionati di rally.



La cifra dovrà essere raccolta entro il 30 giugno, giorno in cui si deciderà cosa fare di questa gara.



Cliccate quiper vedere il video.



Per le donazioni:



IBAN: CZ28 0800 0000 0058 8676 1329

BIC (SWIFT): GIBACZPX

