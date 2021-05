Gli organizzatori del Barum Czech Rally Zlín continuano la preparazione della gara del FIA European Rally Championship che quest'anno raggiungerà la 50a edizione, mentre Ekaterina Stratieva punta alla sua 12a partecipazione.

Dopo aver ricevuto le chiavi della città di Zlín al 10° evento nel 2018, la bulgara punta ad esserci anche nel weekend del 27-29 agosto, dopo che nel 2020 il rally era saltato causa Covid.



“Il Barum Rally è nel mio calendario, avendo le chiavi della città non posso dimenticare che per me è come correre in casa davanti ai miei fan - ha detto la Stratieva - Mi immagino sarà una competizione tosta per il 50° anniversario".



La Stratieva sarà con Georgi Avramov all'International Rally Bulgaria di oggi, valido per il FIA Balkan Rally Trophy.

