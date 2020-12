Il 19enne, che ha battuto Grégoire Munster (Hyundai Junior Driver) quest'anno in ERC1 Junior aggiudicandosi il titolo al Rally Islas Canarias, nel 2021 sarà al via in Classe WRC2 affiancato da Aaron Johnston al volante di una Hyundai i20 R5 per cominciare, passando successivamente alla nuova i20 N Rally2.



L'impegno nel Mondiale si aggiunge ai due eventi ERC che si è guadagnato messi in palio dal promoter Eurosport Events per chi si laurea Campione in ERC1 Junior.



"Per me arrivare in Hyundai Motorsport è incredibile - ha dichiarato Solberg - Credo che i recenti risultati del team dicano tutto. 2 volte Campione del mondo Costruttori WRC, senza dimenticare la divisione Customer Racing, che ha grande successo. Avrò l'opportunità di lavorare con loro e sono davvero contento, perché potrò imparare da tutti. Non vedo l'ora di correre con la i20 R5 e la i20 Rally2. Arrivo nel WRC2 con mentalità vincente e con la responsabilità di rappresentare Hyundai in tutto il mondo".



Andrea Adamo, team principal di Hyundai Motorsport, ha aggiunto: “E' importante confermare il nostro impegno coi giovani talenti e le stelle del futuro. Siamo lieti di avere Oliver Solberg nella famiglia Hyundai Motorsport".