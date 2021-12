Jean-Baptiste Franceschi ha detto di stare meglio, fisicamente e mentalmente dopo l'incidente al Rally del Var in cui è uscito gravemente infortunato.

Il francese ha sbattuto violentemente con la sua Renault Clio Rally4 alla finale del campionato francese, una settimana dopo essere diventato Campione FIA ERC3 e FIA ERC3 Junior al Rally Islas Canarias.



Tutti i messaggi di sostegno che sta ricevendo sono una spinta verso il ritorno alla competizione il più presto possibile.



"Tutto sta migliorando, fisicamente e mentalmente. Servono ancora parecchi giorni per recuperare bene ed essere pronto. Voglio davvero ringraziare le persone intorno a me che non si arrendono, siete incredibili. E anche tutti i messaggi che ho ricevuto durante questo periodo difficile mi danno una forza enorme, grazie. Una cosa è certa, voglio solo tornare al volante", ha detto Franceschi su Facebook.

