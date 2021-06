La Napoca Rally Academy sarà rappresentata da due giovani talenti rumeni in questa stagione del FIA European Rally Championship.

Simone Tempestini, 26 anni, si è iscritto al pacchetto di incentivi ERC-MICHELIN Talent Factory con una Škoda Fabia Rally2 Evo gestita dalla squadra italiana Delta Rally. L'ex campione del mondo Junior e cinque volte vincitore del titolo nazionale rumeno punta anche a un piazzamento tra i primi cinque nella classifica generale finale dell'ERC. La sua sfida inizia questa settimana all'ORLEN 77° Rally Poland, un evento che ha fatto già in cinque occasioni. Sergiu Itu sarà il suo co-pilota.



Oltre a Tempestini, anche Norbert Maior sventolerà la bandiera rumena in questa stagione del FIA European Rally Championship, con il 22enne che salirà su una Peugeot 208 Rally4 gommata Pirelli e gestita dal ToppCars Rally Team, insieme alla sorella Francesca Maior er dare l'assalto all'ERC3 Junior. I fratelli hanno fatto il loro debutto nell'ERC al Rally d'Ungheria lo scorso novembre e stanno lavorando duramente per espandere il loro programma ERC3 Junior oltre l'apertura della stagione.



"La Polonia è uno dei miei rally preferiti, avendolo fatto quattro volte nel Campionato del Mondo Rally e una volta nell'ERC", ha detto Tempestini, che ha vinto già tre volte nel campionato rumeno in questa stagione per mettersi. "Ho vinto due volte il JWRC in Polonia, quindi è un evento che mi piace e in cui vado bene. Stiamo partecipando all'ERC-MICHELIN Talent Factory con l'intenzione di combattere al top in quello. Inoltre, puntiamo a finire nei primi cinque della classifica generale, ma di sicuro sappiamo che non sarà facile".



Tempestini dovrebbe finalizzare i suoi preparativi ORLEN 77° Rally Poland con un test mercoledì, dopo una due giorni di prove in Romania.



Per Maior, l'opportunità di tornare in azione nell'ERC3 Junior dopo un debutto al Rally d'Ungheria la scorsa stagione rappresenta una prospettiva eccitante.



"Inizierò dicendo che sono molto felice di avere la possibilità di partecipare in Polonia", ha detto Maior. "Il mio obiettivo e quello di Francesca è di fare più esperienza possibile e imparare il più possibile. Non puntiamo a un risultato, è la prima volta sullo sterrato con questa vettura, quindi cercheremo di adattarci rapidamente e aumentare il ritmo gradualmente. La terra è anche la mia superficie preferita, quindi speriamo di goderci questo rally. Iniziamo la stagione in Polonia e speriamo di avere la possibilità di competere negli altri eventi ERC Junior. Non è certo che saremo in grado di farlo, ma faremo del nostro meglio per avere il supporto necessario per essere al via di quanti più eventi possibili".



Foto: Attila Szabo

ERC Cachon: “Correre nell’ERC sensazione difficile da credere” UN' ORA FA

ERC Landa in Polonia per migliorare ancora UN' ORA FA