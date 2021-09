Anche alle Azzorre, il P1 Racing Fuels Podium Challenge ha continuato a premiare i primi tre classificati dell’ERC1 e dell’ERC2.

In ogni round del 2021 vengono assegnati buoni carburante che possono essere utilizzati nelle benzine da gara P1 XR5 negli eventi successivi, aiutando i concorrenti a ridurre ulteriormente i costi.



In entrambe le categorie, i piloti vincitori ricevono 150 litri di carburante, mentre il secondo e il terzo classificato ricevono rispettivamente 100L e 50L.



Ecco come sono stati suddivisi i premi.



ERC1:

1 Andreas Mikkelsen (NOR)/Elliott Edmondson (GBR) Škoda Fabia Rally2 Evo: 150 litri

2 Dani Sordo (ESP)/Cándio Carrera (ESP) Hyundai i20 R5: 100 litri

3 Efrén Llarena (ESP)/Sara Fernández (ESP) Škoda Fabia Rally2 Evo: 50 litri



ERC2:

1 Javier Pardo (ESP)/Adrián Pérez (ESP) Suzuki Swift R4lly S: 150 litri

2 Victor Cartier (FRA)/Fabien Craen (FRA) Toyota Yaris Rally2 Kit: 100 litri

3 Dmitry Feofanov (LVA)/Normunds Kokins (LVA) Suzuki Swift Rally2 Kit: 50 litri

