Anche al Rally Serras de Fafe e Felgueiras prosegue l’iniziativa del P1 Racing Fuels Podium Challenge.

In ogni round del 2021 vengono assegnati buoni carburante che possono essere utilizzati nelle benzine da gara P1 XR5 negli eventi successivi, aiutando i concorrenti a ridurre ulteriormente i costi. In entrambe le categorie, i piloti vincitori ricevono 150 litri di carburante, mentre il secondo e il terzo classificato ricevono rispettivamente 100L e 50L. Per informazioni: www.p1racingfuels.com



FIA ERC1



1 Andreas Mikkelsen (NOR)/Elliott Edmondson (GBR) Škoda Fabia Rally2 Evo: 150 litri



2 Alexey Lukyanuk (RUS)/Alexey Arnautov (RUS) Citroën C3 Rally2: 100 litri



3 Armindo Araújo (PRT)/Luís Ramalho (PRT) Škoda Fabia Rally2 Evo: 50 litri



FIA ERC2:



1 Javier Pardo (ESP)/Adrián Pérez (ESP) Suzuki Swift R4lly S: 150 litri



2 Joan Vinyes (AND)/Jordi Mercader (ESP) Suzuki Swift R4lly S: 100 litri



3 Dmitry Feofanov (LVA)/Normunds Kokins (LVA) Suzuki Swift Rally2 Kit: 50 litri

