Il P1 Racing Fuels Podium Challenge premierà i più bravi del FIA European Rally Championship nel

Dopo l'iniziativa partita in occasione del Rally Hungary del novembre 2019, nel quale erano stati premiati i primi tre di ERC1 ed ERC2 con dei buoni per le benzine da gara P1 XR5 da utilizzare per gli eventi successivi, si va avanti con il progetto messo in piedi per ridurre i costi.

Il primo di ogni categoria riceverà 150 litri, mentre il secondo 100 e il terzo 50 litri.



Cliccate qui per leggere il regolamento completo del P1 Racing Fuels Podium Challenge.

