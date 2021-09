Ecco il percorso del Rally Serras de Fafe e Felgueiras, sesto round del FIA European Rally Championship che si svolgerà l'1-3 ottobre.

Venerdì 1 ottobre:dopo il completamento delle ricognizioni durante la mattina, la Qualifying Stage segue le prove libere dalle 16:00 ora locale, con i piloti prioritari dell'ERC che affrontano il test del Monte (3,25km) che fornisce un primo assaggio della gara vera e propria. La selezione dell'ordine di partenza è prevista per le 18;00 nel Pavilhão Multiusos situato nel Parque da Cidade di Fafe.



Sabato 2 ottobre:La prima tappa del Rally Serras de Fafe e Felgueiras porta gli equipaggi a nord-est della città che ospita l'evento ed è molto veloce con "Sra da Fé / Anjos" e "Agra / Zebral" entrambe caratterizzati da "parti molto veloci", secondo il tre volte vincitore Bruno Magalhães. Seguono la PS "Luilhas" che apre la giornata (dalle 09:00 ora locale) e precede la "Boticas", con "Sra da Fé / Anjos" che è la più lunga del rally con 18,06 chilometri e andrà in diretta su Facebook e YouTube. Dopo il servizio alla Praça das Comunidades a Fafe, le quattro prove vengono ripetute nel pomeriggio con chiusura sulla "Boticas" - una tappa completamente nuova - che prenderà il via alle 17.50. Le otto trattee coprono una distanza competitiva di 113,42 chilometri.



Domenica 3 ottobre:il Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2021 si conclude con otto PS su due loop di quattro per un totale di 83,66 chilometri. Si inizia con la "Seixoso" dalle 9;25 seguita dalla "Sta Quitéria", più stretta e nello stesso formato come parte del percorso del Vodafone Rally de Portugal WRC di maggio, anche se con il nome di "Falgueiras". La seguente "Montim" corre in una direzione opposta rispetto a quando è stata utilizzata nel campionato del mondo all'inizio di quest'anno. Con i suoi 13,99 chilometri di lunghezza, la leggendaria "Lameirinha" chiude i cicli del mattino e del pomeriggio, con una copertura in diretta su Facebook e YouTube rispettivamente alle 11.05 e alle 15.00. E' una parte importante del folklore dei rally grazie al famoso salto Pedra Sentada che viene affrontato dopo una breve sezione di asfalto.

