Ken Torn ha ottenuto quattro vittorie su sei nel FIA ERC Junior grazie all'ultimo Rally Islas Canarias dello scorso fine settimana.

L'estone era passato in ERC Junior nel 2021 come campione in carica dell'ERC3 Junior e ha sfruttato appieno la sua guida premio con una Ford Fiesta Rally3 della M-Sport Polonia, conquistando il primo titolo per le vetture Rally3.



"E' stato un bel rally, siamo qui al traguardo e la macchina è come nuova, quindi è un buon modo per concludere il weekend", ha detto Torn, che era co-pilotato dal connazionale Kauri Pannass. "Abbiamo fatto un sacco di cambiamenti di note, stavamo migliorando sempre di più e dopo averle sistemate abbiamo potuto migliorare il passo nel primo pomeriggio. C'era dell'olio sulla strada dopo pochi chilometri [nella penultima PS] probabilmente dalla Suzuki [di Joan Vinyes] ma per fortuna siamo qui".

