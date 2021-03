Ni Amorim ha accolto con piacere la notizia che l'Azores Rallye potrà disputarsi il 6-8 maggio come primo round del FIA ERC.

Il Presidente della FPAK, Federazione Portoghese, ha emesso un comunicato nel quale esprime il proprio sostegno agli organizzatori di Grupo Desportivo Comercial e alla commissione che monitora la pandemia (CEALCPC)."È con particolare soddisfazione che vedremo svolgersi il Rally delle Azzorre, un evento emblematico del nostro calendario, ma anche molto amato dai piloti internazionali - ha detto Amorim - Nonostante la pandemia continui ad essere una realtà, è certo che con le giuste misure e, soprattutto, il buon senso della gente, sia possibile svolgere l'evento con la presenza di spettatori e senza grandi problemi"Nella sua dichiarazione, il presidente Amorim sottolinea anche che "altri rally si sono già svolti in questo modo e hanno funzionato bene. Questo recupero graduale è importante per il nostro sport ma, soprattutto, per l'economia locale. Possiamo continuare il ciclo di riapertura".Per ulteriori informazioni: https://www.fiaerc.it/via-libera-per-lazores-rallye-inizia-il-conto-alla-rovescia-dellerc/