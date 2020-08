Il Rally delle Azzorre non si svolgerà nel 2020

-

Grupo Desportivo Comercial, organizzatore dell'Azores Rallye, ha annunciato che la 55a edizione dell'evento è stata spostata ufficialmente al 2021.

La difficoltà nel mettere in piedi la manifestazione deriva dalla mancanza di spettatori, che ha reso dura trovare risorse e materiali.



Questo avrebbe potuto compromettere la sicurezza dei partecipanti in quello che è il più grande evento di promozione per la regione. La salute pubblica delle Azzorre era da preservare senza alcuna deroga.



Grupo Desportivo Comercial ed Eurosport Events, promoter del FIA European Rally Championship, stanno già lavorando per l'inclusione dell'Azores Rallye nel calendario della serie 2021 seguendo l'accordo che prevede la sua valenza internazionale fino al 2022.



Grupo Desportivo Comercial è profondamente dispiaciuto per la cancellazione dell'evento 2020, per tutti i suoi affiliati, i fan del motorsport e per le Azzorre, che comprenderanno sicuramente la decisione.



Eurosport Events sta dialogando con il Rally Fafe Montelongo e la FPAK (Federazione Portoghese) per trovare un accordo che sostuisca la gara nel 2020 nel calendario del FIA ERC.

