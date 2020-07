Il Rally di Roma Capitale in diretta su ERC Radio per la Tappa 2

-

ERC Radio trasmetterà l'intera Tappa 2 del Rally di Roma Capitale, primo round del FIA European Rally Championship.

La diretta comincia alle 8;15, mentre la PS7 partirà alle 8;32.



Julian Porter e Chris Rawes saranno all'arrivo delle prove per raccogliere le impressioni a caldo dei piloti.



Il Rally di Roma Capitale è a porte chiuse causa COVID-19, per cui ERC Radio diventa essenziale per seguirlo, tramite il sito FIAERC.it o la app ERC.

