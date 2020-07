-

ERC Radio trasmetterà tutte le 6 PS di oggi del Rally di Roma Capitale, primo round del FIA European Rally Championship 2020.

Julian Porter e Chris Rawes saranno all'arrivo delle prove per intervistare a caldo i piloti, fornendo analisi e retroscena dell'evento.



Il Rally di Roma Capitale è a porte chiuse causa restrizioni anti-COVID-19, per cui i programmi di ERC Radio saranno essenziali per rimanere aggiornati online e tramite la app ERC.



ERC Radio inizierà a trasmettere dalle 9;00 con la PS1 "Pico-Greco".

ERC Live streaming per l’ERC e il Rally di Roma Capitale DA 37 MINUTI

The post Il Rally di Roma Capitale in diretta su ERC Radio appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Mares è tornato! Skoda riparata dopo l’incidente DA 3 ORE