Max Rendina e Motorsport Italia, organizzatori del Rally di Roma Capitale, sono felici di aver mantenuto la loro tradizionale data estiva anche per il 2022.

Nel calendario del FIA European Rally Championship, la gara è fissata per il weekend del 21-24 luglio.



“Manteniamo la nostra tradizionale data estiva e le titolazioni FIA ERC e CIAR Sparco - ha commentato Rendina - per un’edizione ricca di novità. Sembra ieri quando abbiamo iniziato questa appassionante avventura sportiva, eppure sono già passati 10 anni, ricchi di soddisfazioni, impegno e successi. Siamo al lavoro per continuare in questa importante striscia positiva per garantire al Rally di Roma Capitale numero 10 tutta la visibilità di cui avrà bisogno”.

