Il Rally Hungary aggiunto al calendario del FIA ERC Junior

Il Rally Hungary è stato inserito nei calendari di FIA ERC1 Junior Championship e FIA ERC3 Junior Championship-Pirelli il weekend del 6-8 novembre.

La gara di Nyíregyháza va a sostituire il Barum Czech Rally Zlín, rinviato al 2021 e significa che i concorrenti di entrambe le serie potranno correre in 5 round, tenendo conto dei 4 migliori risultati ottenuti. Tre rally saranno su asfalto e due su terra.



Il Rally Hungary era entrato per la prima volta a far parte del FIA European Rally Championship nel 2019 e ha visto lottare per il titolo Chris Ingram, Alexey Lukyanuk e Łukasz Habaj.



Il percorso utilizza anche il circuito del Rabócsiring di rallycross e la città di Nyíregyháza sarà la base.



Jean-Baptiste Ley, Coordinatore ERC: "Siamo molto felici di confermare che il Rally Hungary verrà incluso nei calendari di FIA ERC1 Junior e FIA ERC3 Junior, in modo che i concorrenti abbiano comunque cinque gare da fare e uno scarto a disposizione. Abbiamo un forte legame con il promoter Truck Race Promotion Kft, e il pieno supporto e fiducia nella Federazione locale, MNASZ, sul fatto che sarà un grande evento per crescere i nostri giovani".



Tamás Őry, promoter del Rally Hungary: "Lo scorso anno l'ERC Junior è stata una categoria entusiasmante, penso che tutti ricordino l'epica lotta tra Chris Ingram e Filip Mareš, divisi da soli 0"3 al Barum Rally. Con la decisione di cancellare la gara di Zlín, penso sia stata una grande idea inserire le classi ERC Junior nel Rally Hungary. Volevamo già averle nel 2019, ma non ci fu possibilità. Ora il promoter Eurosport Events ha aperto alla collaborazione e penso che sarà un grande successo, facendo crescere di livello la serie e dando modo ai giovani di fare un grande evento".



Calendario 2020 di FIA ERC1 Junior e FIA ERC3 Junior

Rally di Roma Capitale (asfalto), 24-26 luglio

Rally Liepāja (Latvia, gravel), 14-16 agosto

Azores Rallye (gravel), 17-19 settembre

Rally Hungary (asfalto), 6-8 novembre

Rally Islas Canarias (asfalto), 26-28 novembre



FIA ERC1 Junior Championship:per i piloti Under28 entro l'1 gennaio 2020 che corrono con auto Rally2, rientrando anche in ERC1.



FIA ERC3 Junior Championship: per i piloti Under27 entro l'1 gennaio 2020 che corrono con auto Rally5 gommate Pirelli.

