I piloti del FIA European Rally Championship sono partiti per il Rally Liepāja, che scatta alle 11;00 di oggi.

Le auto si dirigeranno a nord-est di Liepāja per le 4 PS odierne, con inizio sui 27km della "SC Grupa/Eurovia", seguiti dai 25,94km della "Talsi Lookout" alle 11;40.Non si svolgeranno invece le SuperSpeciali di Talsi causa restrizioni COVID-19, quindi dopo la sosta si ricomincia alle 14;45 con la "SIXT rent a car" (17,80km) e la "Ramirent" alle 15;40.E' previsto un servizio remoto alle 14;10 al Talsi Airfield per le riparazioni veloci, con ritorno a Liepāja dalle 18;48. Cliccate qui per seguire le dirette.