Il Rally Liepāja del FIA ERC ha ricevuto una stella nell'ambito della FIA Action for Environment.

Il sistema di accreditamento affronta le questioni di sostenibilità ambientale e l'ulteriore promozione verso obiettivi futuri globali in termini di consumo ridotto di risorse, riduzione della produzione di rifiuti, un uso più ampio di soluzioni riutilizzabili e la raccolta differenziata dei rifiuti, così come un vasto utilizzo secondario delle risorse, e ancora più obiettivi per affrontare le questioni ambientali e sociali.Secondo l'organizzatore dell'evento RA Events, "il Rally Liepāja ha sempre considerato l'ambiente aperto in cui si svolge il rally e ha sempre fatto il massimo per ridurre i problemi che lo svolgimento del rally causa ai territori e ai residenti locali. Durante il rally, gli spettatori, gli atleti e le altre persone coinvolte nello svolgimento dell'evento sono stati indirizzati, informati e incoraggiati a pensare alle possibilità che ognuno di loro ha per ridurre l'impatto sull'ambiente attraverso le proprie azioni e decisioni sostenibili"."Dopo il rally, i punti riservati agli spettatori sono stati attentamente controllati, i rifiuti lasciati sono stati raccolti, così come i territori utilizzati ripuliti. Il Rally Liepāja segue anche le tendenze globali, tra cui il quadro d'azione per l'ambiente stabilito sotto la supervisione della FIA, il cui obiettivo principale è la sostenibilità e la cura per l'uso significativo delle risorse ambientali, la riduzione dell'inquinamento, nonché il miglioramento dell'ambiente in cui tutti noi viviamo. Le persone legate agli sport motoristici sono tutte invitate a partecipare al quadro - organizzatori di campionati, organizzatori di gare, squadre e singoli atleti."Con la creazione di un programma speciale di accreditamento, la FIA incoraggia sempre più persone a pensare a un futuro sostenibile, senza rimandare le azioni specifiche a domani, ma prendendole oggi. Quest'anno, il Rally Liepāja ha fatto domanda per il quadro d'azione FIA per l'ambiente, creando il proprio programma ambientale, che invita tutti a viaggiare in modo responsabile, a trattare con rispetto la proprietà degli altri, ad evitare l'inquinamento ambientale, a differenziare i rifiuti, a ridurre l'uso delle risorse, ad essere socialmente attivi e a fare scelte responsabili per una vita sostenibile." Clicca QUI per i commenti di Raimonds Strokšs, direttore di RA Events.