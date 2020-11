Il team della RFEDA ha portato a livello internazionale prima Llarena (2017) e poi Bassas (2019), festeggiando il titolo in FIA ERC3-FIA ERC3 Junior del primo un anno fa, promuovendolo al FIA ERC1 Junior, mentre il secondo ha debuttato in ERC/ERC3 Junior nel 2020 terminando secondo alle spalle di Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team).



Il Saintéloc Junior Team conclude secondo in classifica, davanti all'Estonian Autosport Junior Team, DriftCompany Rally Team, Team MRF Tyres e Toksport WRT.



**Soggetto a conferma dei risultati finali