Efrén Llarena ha spiegato perché ha rischiato per due volte di finire fuori dal Rally Islas Canarias, l'ottava e ultima prova del Campionato Europeo Rally FIA 2021.

Dopo essersi assicurato il secondo posto nell'evento su asfalto arrivando dietro al campione Andreas Mikkelsen** in campionato, il pilota del Rallye Team Spain ha rivelato le lotte finanziarie che ha affrontato per completare la stagione 2021.



"Siamo molto felici", ha detto Llarena, che è co-pilotato da Sara Fernández. "È stato davvero difficile essere qui, rischiavamo di non venire. Dopo che abbiamo cercato di fare del nostro meglio iniziando il rally molto bene, abbiamo chiuso secondi la prima tappa".



"Nell'ultima tappa abbiamo dovuto lottare per il campionato Co-Piloti [per Sara] e ci siamo riusciti. Sono davvero felice per lei e per tutta la squadra".



**Soggetto a conferma FIA

Ad

ERC Pajari: “ERC3 Junior utile per vincere il Junior WRC” 2 ORE FA

ERC Il poker di Torn, Campione ERC Junior 2 ORE FA