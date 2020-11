Il Campione ERC in carica sarà impegnato con la Toksport WRT e il suo co-pilota Ross Whittock in una avventura nuova per lui.



L'inglese, che alle Canarie ha già corso in passato con la Škoda Fabia R5, sarà a bordo della nuova Renault Clio RSR Rally5 in FIA ERC3.



“Quest'anno mi sono concentrato sul 2021, ma era una grande opportunià tornare a correre un rally che mi è sempre piaciuto, quindi eccomi - ha detto Ingram - Dopo un anno di stop, sono molto contento di essere ancora al volante con il team Toksport per migliorare la Clio, in vista degli aggiornamenti Rally4 per il 2021".



Ingram si era aggiudicato il titolo ERC al Rally Hungary nel novembre 2019, ma quest'anno si è fermato. In Spagna debuttò invece nel 2017 quando era pilota in ERC3/ERC3 Junior.



“Ho ottimi ricordi di questa gara, sarà bello rifarla, visto che volevo correre tanto quest'anno, ma la pandemia di Covid-19 ha scombinato i piani facendo saltare gli accordi con gli sponsor".



Nore vince una PS e va sul podio al debutto con la Renault Clio Rally5



Al debutto nel FIA European Rally Championship, Ola Jr Nore ha centrato una vittoria in PS ed è salito sul podio dell’ERC3 Junior-Pirelli al Rally Hungary.



Affiancato da Veronica Engan, il pilota della Toksport WRT era alla prima uscita nella serie.



“Sono contento delle mie prestazioni, forse qualcosa avrei potuto farlo meglio, ma per ora siamo andati molto bene – ha detto il 20enne norvegese – Era la prima volta che correvo qui e dovevo imparare tanto, ma sono contento di esserci riuscito ogni giorni di gara. Il potenziale della macchina è ottimo, ma non avevo mai fatto un rally come questo”.



Nore si è anche classificato quarto in ERC3 con due tempi veloci.