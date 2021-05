Le Federazioni che hanno lavorato con la FIA al sistema piramidale dei rally si sono incontrate tramite un webinar organizzato dal FIA Rally Department.

Il FIA Rally Car Pyramid ha semplificato la struttura delle categorie, dando modo di crescere un passo per volta a chi si diletta in questa disciplina.Il direttore rally della FIA, Yves Matton, ha incoraggiato tutte le Federazioni ad inserire il sistema nei loro regolamenti, partendo dalle Rally4, per poi passare a Rally3 e Rally2, come già avviene nel FIA European Rally Championship, sfruttando anche le categorie Junior.Per maggiori informazioni: https://www.fia.com/news/fia-rally-car-pyramid-webinar-outlines-framework-asn-level-competitions