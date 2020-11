Per il pilota della Toksport WRT è la prima esperienza al di fuori della Scandinavia.



“E' sempre stato un sogno correre nell'ERC fin da quando ero piccolo - ha detto Nore, che verrà affiancato da Veronica Engan - Da tempo lavoravo su questa opportunità e dopo anni a livello nazionale penso che sia arrivato il momento di fare un salto. Sono grato a Toksport e ai nostri sponsor per aver reso possibile tutto ciò".



“La prima gara mi servirà per fare esperienza e conoscere tutto, cerchiamo di fare un passo per volta perché è tutto nuovo per me. La mia priorità è questa, sono entusiasta della nuova avventura".