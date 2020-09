Lo svedese si era piazzato terzo assoluto al Rally di Roma Capitale al primo round su asfalto che affrontava con Aaron Johnston.



“Ha guidato in modo eccezionale, ma fa ancora qualche errore alla partenza e si è girato due volte - ammonisce il papà Petter Solberg dopo il Rally Liepāja - Sarebbe meglio che sbagliasse meno, ma capisco anche che non ha corso molto in mezzo alla polvere. Deve imparare a stare più calmo in queste condizioni, però ha comunque corso in modo stupendo, tenendo il controllo della situazione e senza fare pazzie. E' stato consistente e pulito".



“Quando ha avuto un problemino di potenza è durato per 7km, poi si è sistemato tutto; ha spinto come un matto perdendo solamente 5-6 secondi. Sono cose che possono accadere, ma l'ha affrontata benissimo senza perdere la testa. Abbiamo visto quale era il problema, ma è passato e sono contentissimo. Il weekend è andato alla grande, alla fine ha fatto tre gare ERC vincendone due e finendo quella su asfalto terzo".



Mads Østberg, secondo al Rally Liepāja, ha aggiunto: “E' stato un weekend fantastico e le sue prestazioni ottime. Sapevamo che sarebbe stata dura lottare con lui perché conosce le strade meglio di noi. L'anno scorso aveva già fatto questo rally dimostrando che può reggere benissimo pressione e aspettative. In ogni PS ha ottenuto un grande tempo, è stato velocissimo e ha mostrato a tutti quanto lo sia".



Østberg e Solberg Jr saranno in azione al Rally Estonia WRC questo fine settimana.