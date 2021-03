Mattias Ekström ha svelato la nuovissima Audi Rally2 Kit sulla quale è stato chiamato per i test il Campione FIA ERC Junior 2015 Emil Bergkvist.

Il team EKS JC collaborando con sudafricani della Rally Technic, hanno prodotto una Audi A1 quattro con motore 1.6 da 263CV che potrà essere utilizzata in ERC2 in alcuni eventi nazionali ed internazionali quest'anno.



"Quando la nuova generazione dell'Audi A1 è stata lanciata nel mercato, sapevamo di voler costruire qualcosa del genere", ha ammesso Ekstrom. "Tutti conoscono la mia passione per i rally. Ben presto è stato chiaro che avremmo costruito una vettura da rally".



"La vettura è pronta, manca solo il lavoro di affinamento dell'assetto. Abbiamo bisogno di fare chilometri di test e raccogliere informazioni. Non ci sono ancora date previste per l'esordio della vettura, ma è chiaro che vedremo la vettura esordire in qualche rally tra questa primavera e l'estate".



"Per il momento questa vettura è stata creata per noi, ma quando saremo soddisfatti delle sue prestazioni, offriremo la possibilità a clienti di noleggiarla o acquistarla".



Joel Christoffersson, Team Manager della EKS JC: “La macchina è pronta per correre e stiamo lavorando sull'assetto concentrandoci su neve e terra, poi più avanti penseremo anche alle specifiche per asfalto".



Chris Coertse, direttore di Rally Technic: “Siamo molto contenti di collaborare con EKS JC a questa Rally2 Kit che potrà essere un mezzo competitivo e conveniente per chi lo comprerà, puntando su un marchio glorioso".

