Il tributo dell’ERC a chi combatte il Coronavirus

La stagione 2020 del FIA European Rally Championship è stata posticipata causa pandemia di Coronavirus.Tutta la famiglia dell'ERC rivolge il proprio pensiero a chi è stato colpito dal COVID-19, con preoccupazione per chi ha perso la vita o il lavoro in una situazione senza precedenti e molto difficile. Per questo è importantissimo seguire le direttive dei governi e vogliamo ricordare tutti coloro che lavorano in questo durissimo mettendosi al servizio delle persone.

