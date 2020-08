Il video onboard svela i problemi di Breen a Liepāja

-

Il Team MRF Tyres ha investigato sui motivi del ritardo accumulato da Craig Breen al Rally Liepāja.

Nel secondo evento del FIA European Rally Championship, l'irlandese e Paul Nagle hanno danneggiato una gomma perdendo almeno un minuto nella PS7 e dopo una attenta revisione delle immagini riprese dalla telecamera interna della Hyundai i20 R5, è emerso che Breen ha colpito un cartello stradale, precedentemente abbattuto da un altro concorrente, senza che il pilota potesse vederlo.



“E' stato un rally difficile, ma abbiamo fatto vedere di avere un buon passo - ha dichiarato Breen, giunto quinto davanti al compagno Emil Lindholm - Era importante terminare il rally e prendere punti per il campionato, così come accumulare dati per lo sviluppo delle gomme".



“Stiamo spingendo al massimo sotto questo aspetto e le MRF si stanno dimostrando durature, il che è ottimo per capirle e lavorare a lungo. Siamo contenti della direzione presta, abbiamo ottenuto un secondo posto in PS e siamo veloce. Purtroppo ciò che è accaduto nella PS7 poteva succedere a tutti, ma ora pensiamo al prossimo evento alle Azzorre".

