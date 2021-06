Miko Marczyk sarà in azione in Lituania questo weekend per preparare la stagione 2021 del FIA European Rally Championship.

Il pilota dell'ORLEN Team, assieme a Szymon Gospodarczyk, prenderà parte al Rally Žemaitija, gara del campionato polacco che gli servirà in vista dell'ORLEN 77th Rally Poland del 18-20 giugno. Fra gli iscritti ci sono pure Erik Cais e Callum Devine.



“Sono molto felice di poter correre il primo round del campionato polacco - ha detto Marczyk - Sarà una sfida impegnativa, siamo 105 iscritti e metà di loro hanno auto a 4 ruote motrici, di cui 27 sono fra i migliori con le Rally2".



Foto: Facebook.com/mikomarczykmotorsport

