Lo svedese ed Aaron Johnston saliranno a bordo di una Škoda Fabia Rally2 per il Rally Italia Sardegna, forti della buona ripresa vista in ERC1 Junior al Rally Fafe Montelongo, dove un incidente nello shakedown e un successivo problema al turbo non hanno impedito a Solberg di essere comunque veloce, seppur privandolo del successo.



“Prima di parlare della gara debbo ringraziare il mio team Wolf Pack, che ha rimesso la macchina a posto dopo il mio errore di venerdì - ha detto il 19enne - L'auto era messa malissimo, ma la FIA ci ha detto che poteva essere riparata, per cui i meccanici hanno lavorato 14h per farlo e alla fine sembrava nuova. Sono i migliori del mondo".



“La gara è stata dura, abbiamo avuto problemi tecnici e ogni tanto sbagliato gomme, ma torniamo a casa con anche cose positive. Seppur sia stato un weekend assurdo, ho comunque imparato molto. Ho guidato con gomme sbagliate per le condizioni, a volte non siamo riusciti ad azzeccare la scelta, ma è così che si cresce. L'aderenza era difficile da valutare in alcuni punti e forse noi siamo quelli che hanno avuto la lezione più dura. La cosa più importante per me è vedere che miglioro su asfalto".