Il leader dell'ERC1 Junior Championship è finito largo sulla terra lungo i 3,3km di percorso e ha centrato un albero, uscendo con Aaron Johnston fortunatamente illeso, ma con la macchina malmessa.



“Eravamo in una curva stretta a destra e in uscita c'era della ghiaia che non mi aspettavo fosse lì, per cui ho sbandato e ho preso l'albero - ha detto lo svedese a Julian Porter di ERC Radio - Sembra peggio di quel che è".



Ora la squadra dovrà riparare la macchina in fretta per iniziare la gara.



“Ho meccanici che hanno esperienza di autocross e sanno cosa fare, spero sia tutto a posto. La cosa importante è che la cellula di sicurezza sia intatta. Ho tanto da imparare, non posso lamentarmi. L'errore l'ho fatto io, vedremo come andrà e ora saprò come comportarmi la prossima volta".