Chris Ingram, Campione ERC 2019, ha detto che la sua stagione del Campionato del Mondo Rally "inizia ora" dopo il suo ritorno in Toksport WRT per l'EKO Acropolis Rally of Gods.

L'inglese vinse il titolo FIA European Rally Championship con la squadra turco-tedesca, con cui ha firmato un accordo per due eventi WRC3 quest'anno e un programma WRC2 di sette round nel 2022 con Ross Whittock come co-pilota.



"Non appena siamo andati in un'altra squadra, [Toksport] ci ha rivoluto indietro", ha detto Ingram a Motorsport News. "Anche se abbiamo fatto tre rally, sento che la stagione inizia da ora. Faremo Acropolis e Spagna e ci prepareremo bene per il prossimo anno, quando faremo sette round a partire dal Monte-Carlo".



Il leader della Toksport WRT, Andreas Mikkelsen, è a capo di entrambe le classifiche ERC2 e WRC2 con la sua Škoda Fabia Rally2 Evo e Ingram era entusiasta di tornare nella squadra che ha contribuito a farlo crescere.



"Toksport era come una squadra da sogno, abbiamo fatto bene insieme e forse separarci serviva a farci capire cosa ci siamo persi. Toksport è come una famiglia ed è stato triste dover lasciarla. Non avrebbe dovuto succedere, sono una squadra privata, ma come fossero ufficiali. Come primo pilota Toksport non turco o non mediorientale ho sempre avuto un ottimo rapporto con Serkan [Duru, proprietario di Toksport] e i meccanici e questo conta molto".

