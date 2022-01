Chris Ingram farà il suo debutto al Rally di Monte-Carlo questa settimana.

Il britannico è uno dei sei ex-piloti del FIA European Rally Championship iscritti nella Classe WRC2 all'apertura del 2022 del FIA World Rally Championship dal 20 al 23 gennaio.



Guiderà una Škoda Fabia Rally2 Evo per Toksport WRT, la squadra con cui era quando ha conquistato il titolo ERC 2019 in una emozionante prova finale al Rally d'Ungheria. Ross Whittock sarà il suo co-pilota.



"È un sogno competere nel rally più prestigioso e impegnativo", ha detto il 27enne. "Sarà un'esperienza incredibile [mentre] lottiamo per il titolo WRC2 Junior".



Ingram è iscritto alla categoria WRC2 Junior, una novità per il 2022 in linea con la piramide sportiva FIA Rally che ha ispirato la categoria ERC1 Junior dal 2017 al 2020 e che si è rivelata un grande successo.

