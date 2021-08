E' iniziato il conto alla rovescia per il 50° Barum Czech Rally Zlín, prossimo round del FIA European Rally Championship che si terrà il 27-29 agosto.

Ecco i dati essenziali



Inizio: 17h00 CET, venerdì 27 agosto, Piazza principale, Zlín

Fine: 17h12 CET, domenica 28 agosto, Piazza principale, Zlín

Sede: Autorità regionale - Edificio 21, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín

Precedenti ERC (dal 2004): 16 (2004-2019)

PS: 15

Distanza PS: 210,92 chilometri

Distanze collegamento: 574,76 chilometri

Distanza totale: 785.68 chilometri

Superficie: Asfalto

Prove libere (per i piloti prioritari): 07h30-09h20, venerdì 27 agosto (4,07 chilometri, Malenovice)

Qualifica (per i piloti prioritari): 09h30-10h20, venerdì 27 agosto (4,07 chilometri, Malenovice)

Shakedown (per tutti i piloti): 10h25-13h00, venerdì 27 agosto (4,07 chilometri, Malenovice)



Regolamenti (incluso l'itinerario):

QUIto download.

