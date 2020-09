Questa gara è una novità per te, sei riuscito a capirne di più?

“Non molto perché è la prima volta che è nel calendario ERC. Ho visto qualche video delle edizioni passate online e in alcuni punti sembra simile alle Canare. Le strade paiono larghe e fluide, tecnicamente si dovrebbe andare forte, sarà molto interessante".



Il Rally Islas Canarias l'hai vinto, questo ti dà fiducia?

“Su asfalto mi trovo bene in generale, ma sarà diverso dalle Canarie perché là il fondo è molto particolare, abrasivo. Cercheremo di trovare il miglior assetto nei test di mercoledì per guidare semplicemente. Dopo di che si penserà a fare un bel rally".



Quali sono le cose che preferisci del guidare su asfalto?

“Per me è meglio se c'è più aderenza in modo da essere precisi e frenare più tardi. Queste sono le cose maggiori che si sentono quando guidi una R5. Quando piove le cose diventano più difficili, ma spero che in Portogallo non sia così".