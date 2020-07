Intervista con Andrea Crugnola

-

Andrea Crugnola lo scorso anno al Rally di Roma Capitale vinse 13 PS su 15 e oggi partecipa nuovamente all'evento da grande favorito per il successo. Ecco le sue parole prima della gara che apre il FIA European Rally Championship 2020.

Nelle ultime tre settimane hai vinto due rally di fila, quindi al Rally di Roma Capitale sarai favorito. Come ti senti?

“Sinceramente non saprei perché qui è diverso ogni anno e ora ho una macchina differente rispetto al 2019. Ho fatto due gare come test e arriviamo ottimisti, ho cercato di capirne di più sulla C3 prendendo feeling. Vorrei fare una bella gara, ma non so come andranno gli altri ragazzi, penso che potrebbero anche migliorare il passo in confronto allo scorso anno. Voglio confrontarmi con tutti loro".



Quanto è duro il Rally di Roma Capitale?

“E' sicuramente più difficile rispetto a quelli che ho fatto, è molto impegnativo, specialmente la PS "Pico". Ogni anno è una scommessa per via delle tante pietre che ci sono sul percorso, la gente taglia le curve e si rischia di forare, quindi non si sa mai. E' una PS dove bisogna essere concentratissimi per non sbagliare".



E' un rally dove è facile sbagliare?

“Il livello di aderenza è buono, ma alcune prove, come la "Pico" appunto, sono sporche. A volte non puoi andare al 100%, bisogna mantenere la calma".



Domenica saranno solo tre le PS, ripetute tre volte, una sfida in più?

“Sì e penso che ci saranno più problemi rispetto al passato. Sarà dura e serve fortuna. Anche se sei in traiettoria, può capitare che chi ti precede tagli e faccia volare sul percorso i sassi. La Qualifying Stage sarà molto importante, specialmente per i primi passaggi perché le WRC partiranno prima di noi. Essere la prima R5 dell'ERC potrebbe già farti trovare dello sporco".



L'anno scorso hai vinto 13 PS su 15, come hai fatto?

“Sinceramente non lo so! Roma è una delle mie gare preferite e sicuramente questo aiuta. Potrebbe essere la risposta, ma non lo so”.



Riesci a paragonare Roma ad altre gare internazionali?

“Rispetto a Corsica, Valais, Barum ed Ypres è molto diverso, in Italia tutte le gare lo sono perché sono più lente. Bisogna trovare le giuste linee ed essere bravi in curva, a volte trovi dei punti strettissimi e devi stare attento a non sbagliare. E a volte non è abbastanza".



Quest'anno guidi una Citroën, come è nato il programma?

“All'inizio dovevo essere pilota ufficiale di Citroën Italia, ma dopo il Coronavirus hanno tagliato il budget. I miei sponsor hanno dato una mano al team F.P.F. Sport e ho trovato la soluzione, correrò solo nel CIR anche se il budget è cambiato. Penso di essere fortunato, correre nel 2020 non è semplice per questo problema della crisi, quindi mi ritengo privilegiato ad essere in azione".



Hai la macchina di Luca Rosetti del 2019, come mai?

“Volevano un pilota più giovane e sono molto contento che mi abbiano dato questa opportunità".



C'è la possibilità di vederti ad altre gare ERC?

“Non lo so perché in primis viene il CIR. Sarà una bella sfida visto che la concorrenza è forte, ma non si sa mai".

The post Intervista con Andrea Crugnola appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

