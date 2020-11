Cosa ti ha spinto a correre nell'ERC in Ungheria?

"Beh, ovviamente sono molto contento di essere tornato a gareggiare. E' una grande sensazione fare un rally. Ho fatto molti test quest'anno, ma quando il Topp-Cars Rally Team mi ha contattato e mi ha chiesto se volevo fare il Rally d'Ungheria, ovviamente ero molto felice e sono contento di essere qui. Abbiamo fatto un ottimo test questa settimana e la squadra si sente davvero bene, la gente è simpatica e siamo pronti a dare il via a questo fine settimana".



Hai fatto la ricognizione, cosa ne pensi? Ci aspetta una grande sfida o può essere divertente?

"E' una grande sfida. Non credo di aver mai visto un rally su asfalto con questa quantità di fango e ghiaia sulle PS. E' molto particolare. Ricordo di aver fatto un rally in Ungheria quasi 10 anni fa, ma era in una zona diversa a Pécs, con diversi tipi di PS. Ma è una bella sfida e uguale per tutti. Abbiamo provato su strada completamente asciutta, ma qualche settimana fa ho fatto un test per Ypres con tanto fango e ghiaia sulla strada, quindi penso che dovrei essere sicuro di guidare bene. E' davvero difficile conoscere i livelli di aderenza e quanto si possa spingere. Ovviamente quando abbiamo fatto la ricognizione è stato qualche giorno prima del nostro arrivo e alcuni posti si sono asciugati, ma prevedere questo tipo di cambiamenti di superficie sarà molto difficile e credo che il primo giorno ci dirà l'esito del rally".



Qual è il tuo obiettivo per questo fine settimana?

"Il mio obiettivo è molto chiaro, vengo qui per cercare di vincere. So che la competizione sarà molto dura ed è un rally nuovo per noi, che si aggiunge alle difficoltà. Mi sento molto bene sulla Škoda, che conosco da tempo. Già in prova la macchina si è comportata benissimo, mi sono sentito a mio agio e sono riuscito a spingere subito. Se riuscirò ad avere questa sensazione durante il rally, allora mi sentirò abbastanza sicuro di poter lottare per il vertice. Altrimenti sarò abbastanza deluso da me stesso. Ma ci proveremo e vedremo a che punto siamo".



Quale PS sarà la chiave del rally?

"C'è un grande divario rispetto alla prima dell'ultima giornata, quella di domenica è davvero dura perché le PS sono un po' più facili. Sono molto veloci ed è difficile fare una grande differenza. Credo che le PS di sabato saranno cruciali e anche stare alla larga da forature sarà importante se si guarda a quanto è successo l'anno scorso. Ma le PS due e tre sono abbastanza diverse perché ci sono molti tratti fangosi, specialmente la terza perché è anche una tratta piuttosto lunga. La quarta è nuova per tutti e lì si può guadagnare. La quinta credo che saremo tutti vicini, quindi direi le prime".



Il tuo vecchio co-pilota Ola Fløene è tornato in macchina invece di Anders Jæger. Perché?

"È come tornare a 10 anni fa all'IRC, di nuovo con Ola e di nuovo con la Škoda. Anders sta per avere un figlio! Quindi vuole rimanere a casa, il che è molto comprensibile e sono sicuro che sarà una sensazione speciale. Sono molto felice di avere di nuovo Ola a bordo. Ci conosciamo molto bene. Conosciamo i nostri sistemi e già al primo test era come se non ci fossimo mai allontanati l'uno dall'altro. Le cose stanno funzionando bene e sono fiducioso che potremo ottenere un buon risultato insieme".