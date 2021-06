Ha vinto nel FIA European Rally Championship e anche in Polonia nel 2016: ecco le parole del norvegese di Toksport WRT prima di salire sulla sua Škoda.

Cosa c'è di buono nel Rally di Polonia e quali sfide dovrai affrontare come pilota?

"È sempre stato uno dei miei rally preferiti, il tipo della strada, la velocità, un po' di scioltezza, ma il grip è abbastanza alto. Siccome è un po' accidentata, significa che puoi appoggiarti molto sulle buche e buttare davvero la macchina in curva. Questo dà una bella sensazione sulle strade veloci e scorrevoli. Sono sempre stato competitivo lì perché è un rally veloce e devi impegnarti molto, ma questo significa che è divertente".



Dato il tuo record di carriera e la lunga lista di successi, inizi l'evento come uno dei favoriti, quindi cosa significa avere un tale obiettivo sul groppone?

"Va bene, è abbastanza naturale quando hai vinto l'evento del WRC essere uno dei favoriti. In questo modo è bello, ma per vincere in Polonia devi essere concentrato fin dall'inizio, quindi non importa molto chi è il favorito. È importante avere una buona qualifica in modo da poter avere una buona posizione di partenza".



Il formato della Qualifying Stage significa che la posizione di partenza è effettivamente nelle tue mani se puoi fare bene lì...

"Esattamente. Ricordo dal rally precedente [nel 2017] che era abbastanza polveroso e dovremo tenere a mente anche questo perché la polvere può essere un problema quando si sceglie la posizione di partenza".



Hai un programma piuttosto intenso di eventi quest'anno...

"Abbiamo la Polonia, poi il piano è di andare al Safari, poi c'è Liepāja per l'ERC e poi l'Estonia. Ci sono un sacco di rally veloci e sterrati in arrivo e non vedo l'ora".



Incredibile lista di iscritti al Rally di Polonia, con 40 vetture Rally2 in azione. Sei pronto?

"Sarà competitiva come gara, con un sacco di ragazzi veloci. Lukyanuk, Breen, Gryazin, questi tre in particolare saranno davvero veloci [per la loro esperienza] quindi mi aspetto una grande battaglia in Polonia".

