Ecco le parole del 30enne prima di salire sulla sua Hyundai i20 R5 assieme a Paul Nagle.



Come ci si prepara per un nuovo rally?

"E' difficile, in realtà, perché è una grande incognita. E' stato un rally nazionale fino ad ora e per questo è difficile trovare immagini e cose del genere. Per fortuna gli organizzatori hanno lavorato sodo per realizzare l'evento, in tempi ovviamente difficili. Così almeno potremo visitare il Portogallo. Sembra che sarà un bel rally con queste strade".



Il fatto che sia un nuovo evento rende la sfida ancora più emozionante?

"Ho sempre voglia di andare a nuovi rally, di vedere posti nuovi. Questo porta un'aria di novità. Nessuno conosce le PS e quindi nessuno ha un grande vantaggio sugli altri".



Quanto è difficile competere in un nuovo rally per la prima volta?

"Tutti i rally che ho fatto quest'anno nel campionato europeo sono stati relativamente nuovi per me, quindi non è niente a cui non sia abituato. A parte le Canarie, non avevo fatto nessuno degli altri rally in passato. Ovviamente avevo già fatto Liepāja in precedenza, ma quello era stato in inverno ed è un evento completamente diverso in estate".



Cosa hai fatto per prepararti a questo evento in particolare?

"La settimana scorsa abbiamo fatto un piccolo test di sviluppo per tornare sull'asfalto. Stiamo cercando di andare avanti e di ottenere risultati migliori nei prossimi eventi. È importante, perché d'ora in poi ogni round nel 2020 sarà sull'asfalto. Stiamo migliorando e sviluppando i pneumatici MRF".



Qual è il vostro piano per il test ufficiale di oggi?

"Cercheremo di tornare in modalità R5. Sono contento dell'equilibrio della Hyundai, felice di tutto. Stiamo ancora facendo qualche sviluppo sulle gomme, ma siamo qui per questo".



Avete fissato un obiettivo per il rally?

"La cosa più importante è continuare lo sviluppo delle gomme. Io e Paul, il team e tutti abbiamo fatto il possibile. Dopo due rally perfetti, ora dobbiamo continuare lo sviluppo come abbiamo fatto dal primo chilometro della prima prova libera a Roma".



Per il fine settimana è prevista pioggia. Quanto può essere difficile un rally così?

"Non ho girato molto con la gomma sul bagnato ed è una cosa su cui dovremo lavorare. Sarà interessante provarla in quelle condizioni e vedere a che punto siamo. Sembra che l'asfalto sia abbastanza aderente, quindi spero che anche con la pioggia non sia così male. Ma il meteo cambia molto, quindi aspettiamo la gara per vedere cosa faremo".



L'ordine di partenza sarà basato sulle posizioni di campionato per la prima tappa. Quanto sarà importante se pioverà?

"Ci saranno dei posti dove si potranno fare dei tagli e forse si potrà avere un po' di sporco sulla strada partendo un po' più indietro. Ma non credo che faccia una grande differenza, a meno che non ci sia una grande pioggia e fango sulla strada. Non credo che dovrebbe essere un problema enorme".



Il tuo fantastico secondo posto al Rally Estonia all'inizio di questo mese ti dà una spinta per il Rally Fafe Montelongo?

"Ovviamente è fantastico, ma la cosa più importante è mantenere la continuità, la coerenza di guida. Dà a me e a Paul la fiducia di potercela giocare con i migliori al mondo. Dobbiamo solo cercare di continuare a fare il nostro lavoro nel campionato europeo e lavorare il più possibile, cercando di rendere le gomme MRF le migliori".



Il Rally di Estonia è stato il vostro migliore finora?

"Probabilmente è il nostro miglior risultato sulla carta, ma pensandoci non mi sembra di aver fatto un grande passo avanti rispetto a quello che abbiamo fatto ultimamente. Onestamente, da quando la stagione è ricominciata a Roma, sia io che Paul pensiamo di essere in una buona posizione. Stiamo lavorando molto duramente, l'intero pacchetto è molto efficace e in Estonia è andato tutto bene. Avevamo tutti gli strumenti necessari per fare un buon risultato. Ma di sicuro andremo ai prossimi rally sapendo di poterlo ripetere, dobbiamo solo tenere la testa bassa".