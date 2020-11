Com'è andato il tuo test per il Rally d'Ungheria?

"E' stato duro, condizioni abbastanza difficili. C'era molto fango, anche se non pioveva durante il giorno. Ma è stato comunque difficile perché non abbiamo fatto così tanti giri. Penso che alla fine abbiamo fatto solo una trentina di chilometri in tutto il giorno. Comunque siamo riusciti a fare qualche miglioramento e a provare cose diverse e speriamo di essere pronti per il rally".



La strada era bagnata e fangosa, con la necessità di montare le gomme MRF da bagnato, anche se non ha piovuto. Vi aspettate condizioni simili per il rally?

"Non ho idea di cosa farà il meteo nei prossimi due giorni! Ovviamente non lo sapremo fino a sabato. Quindi, abbiamo qualche giorno per vedere. Ma questo test ci ha dato un piccolo assaggio di come può essere".



Il Rally d'Ungheria ha un sacco di strade veloci, sei carico?

"Non so bene in cosa mi sto cacciando! Ho guardato un po' di video onboard, ma ho molto da imparare. Ovviamente, abbiamo cercato di migliorare la gomma durante gli ultimi due eventi. Quindi cercheremo di fare lo stesso anche qui".



Da quello che hai visto in termini di riprese a bordo, pensi sia simile ad rally?

"Da quello che ho visto le PS sembrano strette, fangose, scivolose, sconnesse, quindi forse un po' simili all'Irlanda. Come molti dei rally ERC di quest'anno, ci saranno tanti piloti forti, il che è un'ulteriore sfida".



Data l'importanza dello sviluppo del pneumatico MRF e dell'acquisizione dei dati, come si affronta il fine settimana?

"È lo stesso di sempre. Analizziamo e vediamo dove possiamo migliorarlo. Non è diverso dagli altri rally. Cercheremo di uscire e di guidare con un buon ritmo e di non correre rischi cercando un miglioramento".