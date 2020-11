Vincere il titolo è il tio obiettivo per il weekend?

"L'obiettivo è sicuramente quello, anche fare il miglior risultato possibile nella classifica generale. Sarà un po' difficile abituarsi a queste strade rispetto a quelle che abbiamo in Belgio. Abbiamo un po' di esperienza dell'anno scorso, ma le tappe cambiano molto. Cercheremo di sfruttare l'esperienza del 2019".



Come Ken Torn in ERC3 Junior c'è un grande premio in offerta, 100.000 euro per il vincitore del titolo ERC1 Junior da spendere l'anno prossimo. Qual è l'obiettivo, il campionato principale del 2021?

"Questo sarebbe l'obiettivo.Il primo anno per imparare le diverse prove e poi guidare l'R5 perché è il nostro primo anno in questa categoria. Quindi il primo anno per imparare, il secondo per vincere. Questo sarebbe il nostro obiettivo".



Alla fine della fase di qualificazione, prima, non eri così felice. Qual era il problema e cosa si può fare per rimediare?

"Abbiamo avuto una sbandata in curva, non solo il sovrasterzo o il sottosterzo, ma l'intera vettura. Mancava la trazione, ma era un piccolo problema. Ma nessuno vuole essere nelle prime posizioni domani, è il grande punto interrogativo. Pioverà di notte, forse domani mattina e alcuni piloti vogliono rimanere indietro per avere una traiettoria più pulita. Sono contento della posizione che abbiamo, abbiamo fatto bene nello shakedown e domani inizia il vero rally".



Questo fine settimana hai una grande battaglia con Oliver Solberg, ma com'è il rapporto, vai d'accordo?

"Tra me, Oliver e Aaron [Johnston] c'è un rapporto molto amichevole. Ma non abbiamo molto tempo e poi c'è anche la situazione del COVID. Quando abbiamo tempo di parlare è sempre amichevole, è una bella lotta. Entrambi vogliamo ottenere qualcosa di grande e ce lo contendiamo ora".



Charles, tuo fratello minore, partecipa a questo evento e per la prima volta all'ERC, quindi lo terrai d'occhio o farà solo le sue cose?

"Normalmente cercherò di dargli qualche consiglio, l'ho fatto anche prima del rally. Ma ora siamo concentrati sulle nostre cose e cerchiamo di fare del nostro meglio. Sicuramente se ha bisogno di aiuto io ci sarò sempre, ma questo rally è molto importante per noi, quindi mi concentrerò su questo".