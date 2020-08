Intervista con Martinš Sesks

-

A Liepaja il FIA European Rally Championship riaccoglie Martinš Sesks idolo locale che torna in azione nella serie.

E’ stato un 2020 senza precedenti, come ti sei tenuto impegnato durante il lockdown?

“E’ bello tornare nell’ERC, ho fatto solo due rally in Lituania dopo il Rally di Svezia a febbraio. Da un lato non ho avuto molto tempo per crescere nella guida, ma per allenarmi fisicamente sì, quindi ho comunque trovato un lato positivo”.



Come ti sei preparato per il Rally Liepaja?

“Ho fatto i compiti a casa e alcuni test, prendendo parte alle due gare in Lituania che sono state ottimo per il ritorno in ERC3”.



Sei l’idolo locale, senti pressioni?

“Qualcosa sì, visto che non ho mai vinto la mia gara di casa. Dal 2015 corro qui e sono arrivato secondo e quarto al massimo, quindi è ora di cambiare!”



Oltre al World Rally Championship, farai qualche altro evento ERC?

“A settembre sarò al Rally Estonia, qui lotterò con Ken Torn e vedrò quanto sono veloce”.



Eri passato alla categoria Rally2, perché non riprovarci in ERC1?

“Abbiamo la nostra auto R2 e dobbiamo fare km per il Junior World Rally Championship, non avrebbe senso guidare la R5. Questo non significa che l’abbandonerò, anche perché sono salito sul podio l’anno scorso. Stiamo lavorando molto per l’anno prossimo, al momento però rimaniamo con la R2″.

