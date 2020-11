Il Rally Hungary è conosciuto come un evento difficile, cosa ci possiamo attendere?

“L'anno scorso lo è stato per via del meteo, pioveva tantissimo e ha reso tutto molto complicato. Spero che stavolta sia migliore e che ci si possa divertire maggiormente".



Ci sono novità in questo rally per il 2020?

“Le PS saranno abbastanza simili. Alcune più brevi e quindi alcuni punti tosti eliminati dall'itinerario; si spera che non ci siano forature come l'anno scorso. Io ne ho avute quattro, troppe per un rally. E' stato difficile e anche quest'anno sarà una grande sfida. L'organizzatore ha messo una PS in città, che sarà molto interessante per gli spettatori e sarà un buon rally, spero".



In termini di risultato, cosa speri di ottenere?

"Se inizio bene, allora posso godermi il rally e spero di ottenere un buon risultato, perché è il mio evento di casa dell'ERC e nel 2019 non è andato bene. Abbiamo bisogno che ci sia asciutto, a tutti i piloti piace sia così".



Anche tuo figlio Patrik, che ha solo 17 anni, parteciperà all'evento. Come sarà per te?

"Sarà una situazione molto difficile per me e una grande sfida anche per mia moglie e mia figlia. Non volevo che iniziasse a correre, ma tre o quattro anni fa ha cominciato a guidare nel rallycross e dopo tre anni ha vinto il titolo Super 1600 ed è venuto da me e mi ha detto: "Papà, vorrei fare rally". Non volevo che facesse questo sport ma non potevo dire di no e gliel'ho lasciato fare. Sarà una situazione difficile per me, ma lui è più intelligente di me, anche se mi preoccuperò per lui. Ho iniziato questo sport più di 20 anni fa, sono uscito di strada in molte gare e in tre anni avrò terminato al massimo quattro o cinque rally. E' un talento, ma deve solo guidare e fare esperienza".