Andreas Mikkelsen è diventato il quinto vincitore diverso in questa stagione del FIA European Rally Championship con una grande prestazione al 55° Rally delle Azzorre. Ecco cosa ha detto il pilota Toksport WRT dopo la vittoria ottenuta insieme al co-pilota Elliott Edmondson sulla loro Škoda.

Era il 2012 quando sei salito per l'ultima volta sul podio delle Azzorre dopo aver assaporato la vittoria, quindi come ci si sente a tornare qui nove anni dopo?

"Non ho mai dimenticato quella vittoria perché mi piace tanto questo posto. Quest'isola è magica, uno dei miei rally preferiti al mondo e sono felice di essere tornato, la gente è positiva e allegra. Spero che non passino altri nove anni".



Hai preso in mano l'evento nelle ultime tre PS, ma quanto è stato impegnativo questo fine settimana?

"Il rally è stato molto impegnativo perché [venerdì] era pieno di pioggia, molto nebbioso, molto fangoso e oggi le condizioni erano migliori quindi c'era ogni tipo di meteo. È stata una grande sfida. L'ultima PS, Sete Cidades, è stata incredibile, con così tante persone a guardare. Sono felice che abbiamo fatto un tempo davvero bello in quella prova, le riprese televisive saranno assolutamente incredibili, per mostrare al mondo quanto siano incredibili le Azzorre".



È stata una vera battaglia tra te e Dani Sordo. Quanto è stato bello?

"È stata una bella battaglia. Siamo riusciti a fare la differenza nelle prime due PS dopo il servizio, abbiamo spinto forte. Per l'ultima abbiamo potuto rilassarci un po' perché era una PS abbastanza difficile. Avevamo alcuni secondi da gestire quindi non avevo bisogno di prendere rischi. In alcuni punti è un po' spaventoso andare al massimo, quindi ho cercato di fare attenzione e ho spinto dove mi sentivo a mio agio. Ho cercato di essere intelligente".



Sei il quinto vincitore in cinque round e ora sei in testa al Campionato Europeo FIA con 34 punti...

"È un grande risultato per noi e per la squadra e anche il campionato sta andando bene, quindi cercheremo di spingere ancora a Fafe. Abbiamo un grande vantaggio e non vedo l'ora di tornare in Portogallo tra due settimane".



È stato il tuo secondo evento con Elliott Edmondson come co-pilota. Come sta andando la partnership e le note in inglese?

"Ha funzionato molto bene. Abbiamo fatto pratica in Grecia e mi sto abituando sempre di più alla lingua, stiamo migliorando".



Cosa pensi della performance di Dani Sordo, esordiente delle Azzorre?

"Ha fatto davvero bene considerando che non conosceva le gomme. Era sul passo dei migliori questo fine settimana, quindi è stato un lavoro ben fatto".

