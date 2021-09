Fresco del suo podio al 55° Rally delle Azzorre con la Hyundai i20 R5, Dani Sordo si prepara a continuare la sua avventura nel FIA European Rally Championship con il Team MRF Tyres al Rally Serras de Fafe e Felguieras (1-3 ottobre).

Ecco cosa ha detto l'asso spagnolo in vista dell'evento portoghese sullo sterrato.



Un rally che conosci bene avendolo vinto, ma nuovo per l'ERC. Come sarà?

"Abbiamo un buon feeling. Abbiamo avuto un grande test per il Team MRF Tyres, provando un sacco di cose in macchina. Siamo fiduciosi, è un rally che mi piace".



Come pensi andare dopo il secondo posto alle Azzorre?

"Naturalmente, nell'ultimo rally abbiamo avuto un risultato migliore di quanto ci aspettassimo. Quindi ora abbiamo grandi aspettative. Dobbiamo essere intelligenti e non fare errori per essere in grado di capitalizzare quel risultato e portarlo a casa".



Puoi spiegare come raccogliete i dati mentre puntate a un risultato al top?

"Onestamente, stiamo lavorando molto per le gomme, cercando informazioni in ogni chilometro. Ma sappiamo che possiamo puntare a un buon risultato, quindi è quello che faremo. Per ottenere entrambi, è l'ideale".



Che cosa ti attira di questo evento?

"Le strade sono abbastanza difficili in generale. Può essere difficile trovare il giusto ritmo qui. Ma tutte le persone vengono per il salto [nella PS Lameirinha]. Come pilota è davvero bello saltare lì. Non vedo l'ora di farlo con il Team MRF Tyres".

ERC Le Ford Fiesta Rally3 pronte per il Portogallo UN' ORA FA

ERC Vecchi ricordi per Campedelli a Fafe UN' ORA FA