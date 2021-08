Astro nascente del rally ceco e idolo locale, Erik Cais è anche un ambasciatore del Barum Czech Rally Zlín. Ecco cosa ha da dire il 22enne pilota dello Yacco ACCR Team prima del quarto round del FIA European Rally Championship.

Qual è il tuo primo ricordo del Barum Czech Rally Zlín?

"Penso che fosse il 2005, quando ho pulito la macchina per mio padre [Miroslav]. È stato un grande momento perché non ho mai visto un altro rally, solo il Barum perché ero troppo piccolo lì ero a casa. Ero sempre in attesa del Barum perché volevo vedere la macchina di mio padre. Era così bello".



Sei mai stato portato sulle tappe per guardare l'azione o eri sempre in servizio?

"A volte guardavo le tappe ma era meglio passare il tempo con i meccanici, tutti i membri del team nel parco assistenza e mi piaceva molto. Ricordo che andavo al quartier generale a prendere i risultati e tornavo in assistenza con uno scooter".



Quando hai deciso di partecipare all'evento?

"Probabilmente da quando so cos'è il Barum! Da quel momento ho pensato che fosse una cosa fighissima guidare una macchina veloce e addirittura essere un pilota. Quello è stato il momento in cui ho capito che volevo essere come mio padre".



A scuola e con gli amici ne parlavate spesso?

"Tutti lo seguivano. A Zlín è una delle cose più popolari. Abbiamo l'hockey e il calcio, ma tutti conoscono il Barum. Tutti parlano del Barum, ci vanno con la famiglia e con gli amici. È sempre un grande evento".



Com'è stato fare il tuo debutto al Barum Czech Rally Zlín nel 2018?

"È stato il sogno che si è avverato. C'era una forte pioggia ed eravamo primi fra i piloti ERC3 Junior, ma ho forato. Jarek [Orsák] è venuto da me e mi ha detto: 'non preoccuparti Erik, arriverà il tuo momento'. Nel 2019 potevo vincere, ma nell'ultima tappa c'è stato un brutto incidente e questo ha fermato tutto, per cui non ce l'ho fatta. Ho spinto come un dannato in quella PS e da quello che sappiamo da persone con i tempi dei settori, la vittoria probabilmente sarebbe arrivata. Ma avrei potuto anche finire KO. Jarek è venuto da me e mi ha detto, 'non preoccuparti Erik, il tuo momento arriverà'. Ora saremo nella macchina con le più alte specifiche che si possa guidare nel campionato europeo. Quando sogni il Barum non ti aspetti mai questo. Quando sognavo pensavo che non avrei avuto una R5 alla mia età, ma solo un'auto normale. Ora siamo fra i top dell'ERC e ambasciatori del rally. Abbiamo un numero [di partenza] nella top 10 e questo è qualcosa di veramente incredibile. Non posso descrivere quello che sto provando prima del Barum, è solo pura felicità e ringrazio tutti i miei partner, la famiglia e la squadra".



E sei solo alla tua terza stagione completa dopo tutto...

"Sta succedendo tutto così in fretta e non vedo l'ora che arrivi il Barum perché mi divertirò al 150%. Vedrò la mia famiglia e i miei amici lì e farò assolutamente del mio meglio per rendere Zlín orgogliosa".



Inizi l'evento dopo aver vinto nel campionato polacco il Rally Rzeszowski. Ti aiuterà?

"Abbiamo avuto una bella lotta con Miko Marczyk e anche con gli altri ragazzi polacchi. È stato un grande risultato e vincere in Polonia in una gara così grande è anche importante perché eravamo contro i migliori polacchi e abbiamo vinto, quindi è davvero bello. È stato interessante vedere che stiamo facendo buoni progressi e saremo ben preparati per il Barum Rally. Vediamo..."



Quale sarà il risultato finale?

"Questo è qualcosa che non posso dire perché davvero non lo so. Forse lotterò per il settimo posto o forse anche di più. Spero nella pioggia e spero che arrivi, ma vediamo".



Hai la reputazione di essere veloce sotto la pioggia. Da dove viene?

"Viene dalle corse in bicicletta. La senti col corpo e quando piove hai bisogno di sentire la macchina molto più del normale perché si muove molto di più. Non ti concentri sul mettere pressione alle gomme, ma su dove metterla nella sezione fangosa e su quanto veloce puoi andare, mantenendo sotto controllo tutto".



Cosa ne pensi di Jan Kopecký e del suo record al Barum Czech Rally Zlín?

"Kopecký è una leggenda assoluta, come Kesta, in Repubblica Ceca. Competere contro di lui dimostrerà che stiamo facendo bene il nostro lavoro. Se raggiungeremo alcuni tempi di tappa vicino ai suoi, significherà che stiamo mostrando il nostro potenziale. Guarderò i crono di Jan perché è veramente una leggenda in questo rally, ma terrò d'occhio anche quelli di Lukyanuk perché sarà molto veloce. Ma in realtà devo concentrarmi su me stesso e sulla mia preparazione. Ci si può paragonare di più a questi ragazzi se ci si concentra sul proprio lavoro e si fa il meglio possibile".

