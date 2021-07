Con tre vittorie all'attivo, Nikolay Gryazin è il pilota di maggior successo nella storia del Rally Liepāja. Questo è ciò che il 24enne pilota Movisport ha detto dopo la sua ultima affermazione nel FIA European Rally Championship con il team Sports Racing Technologies.

Hai vinto il Rally Liepāja nel 2017, 2018 e ora 2021. Quanto sei contento?

"È un buon risultato dopo tutti i nostri disastri nelle ultime gare quando abbiamo avuto alcuni problemi, quindi è davvero bello essere qui. Direi che è una competizione davvero dura quest'anno perché nel 2017 e nel 2018 stavo spingendo, ma rispetto a quest'anno il tempo è migliorato tanto. Sicuramente quest'anno è davvero una bella competizione, i piloti veloci ci sono e come ha detto [Andreas] Mikkelsen nell'ultima tappa, le strade sono ancora più difficili della Finlandia, quindi spero che vedremo questo evento in futuro nel calendario WRC."



Diversi giovani piloti stanno arrivando al top nell'ERC, compreso te. Cosa dice questo sul campionato?

"Sono stato davvero contento del ritmo del mio compagno di squadra Miko [Marczyk] e anche di [Efrén] Llarena, come hanno fatto questo fine settimana è stato davvero bello. Direi che tutti i rookie, anche i giovani come me stanno davvero spingendo, ed è bello vedere una concorrenza così tosta. Non ci si può rilassare! Devi stare al passo tutto il tempo e se colpisci qualcosa o ti giri non sarai mai al primo posto. È bello ed è lo stesso per il WRC, non puoi fare un errore, altrimenti qualcuno ti sorpasserà".



Quali sono le possibilità di altre apparizioni nell'ERC in questa stagione?

"Sicuramente verrò per qualche altro evento perché ho intenzione di vincere ancora. Non posso dire tutta la stagione perché in alcuni momenti sarà difficile preparare ERC e WRC insieme, ma vediamo quali punti avremo dopo le gare previste per vedere se siamo in grado di giocarcela per il campionato".

