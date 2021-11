Dopo essere stato in testa al suo debutto nel FIA European Rally Championship – e alla sua prima partenza al Rally Islas Canarias – la scorsa stagione, Nil Solans sarà tra i favoriti con la Hyundai i20 R5 del Team MRF Tyres. Ecco le parole dello spagnolo.

Guardando al Rally Islas Canarias, come valuti l’evento e la sfida che ti aspetta?

“Ci sono molti cambiamenti con una sola PS invariata rispetto all’anno scorso, quindi è un rally nuovo per me. Ma questo è un bene e lo stile di guida di queste strade è simile a quello che abbiamo in Spagna. Sarà un bene per noi, MRF ha un nuovo pneumatico che sta sviluppando, sembra essere davvero bello”.



Hai parlato del tuo stile di guida, puoi descrivere di cosa si tratta?

“È un rally più simile a un circuito, anche se non sono abituato a guidare sui circuiti! C’è un sacco di asfalto a due corsie, quindi è facile per me. Le note sono molto importanti per questo tipo di strade ed è fondamentale sapere le velocità e ciò che è richiesto”.



Il livello di grip è spesso molto alto e consistente a causa della lava vulcanica; cosa hai capito dall’anno scorso?

“È buono ed è facile imparare se la strada avrà una buona aderenza o meno; puoi vedere con i tuoi occhi se sta cambiando. Direi che il 90% del rally dell’anno scorso aveva un buon asfalto e una buona aderenza e mi aspetto lo stesso quest’anno”.



Le condizioni umide dell’anno scorso erano in completo contrasto con il tempo caldo e soleggiato che si vive di solito al Rally Islas Canarias. Quanto è stato difficile e come la tua esperienza del 2020 può aiutarti quest’anno?

“Tutti mi dicevano che il rally è molto difficile quando piove ma, per me, è stato molto semplice diciamo, probabilmente perché sono più abituato a queste condizioni su asfalto veloce e liscio. Le previsioni quest’anno sembrano essere per il sole ma è un’isola e ogni volta che ti sposti e vai in cima alla montagna cambia, quindi vediamo”.



Senti di avere abbastanza esperienza con la tua macchina per attaccare?

“Avremo la vecchia Hyundai i20 R5, non la nuova, ma abbiamo fatto un piccolo test in Italia solo per controllare la macchina e le nuove mescole di pneumatici. Sono stato molto contento dell’auto e delle gomme. Vediamo, ma sembra bella; sono sicuro che saremo in grado di adattarci alla vettura e al corretto set-up su questi tipi di strade”.



Qual è il tuo obiettivo per il Rally Islas Canarias?

“Vediamo come va, ma sicuramente daremo il massimo da parte nostra e cercheremo di fare del nostro meglio. Se potremo lottare per la vittoria di sicuro lo faremo, ma andiamo avanti passo dopo passo. Prima di tutto dobbiamo fare un ottimo test lunedì per preparare la macchina”.



Anche tuo fratello Jan sta facendo il rally. Com’è la rivalità quando siete in competizione? Lavorate mai insieme?

“Siamo sempre in contatto e cerchiamo di migliorare insieme. Qui guideremo con auto e gomme, quindi non è esattamente la stessa situazione. Sarà bello correre contro mio fratello, ma non c’è lotta fra noi. Ci godiamo i rally e ci piace competere insieme nella categoria Rally2 nel campionato europeo”.

