Simone Campedelli in passato ha vinto il Rally di Roma Capitale e oggi torna a correre con il Team MRF Tyres la sua gara di casa del FIA European Rally Championship al volante di una Volkswagen Polo GTI R5, affiancato da Tania Canton.

Quanto è impegnativo il Rally di Roma Capitale per un pilota?

"Non è un rally facile, abbiamo perso alcune PS che erano molto difficili come Pico, ma sicuramente è ancora impegnativo. Pico e Roccasecca erano quelle con un'ottima aderenza. Nelle altre zone intorno a Fiuggi, la superficie è un po' più liscia con un asfalto a medio grip. Fortunatamente, facciamo questo rally a luglio, quando ci aspettiamo un meteo buono. Si può usare un assetto abbastanza duro perché non ci sono tante curve dove si può tagliare. Poiché i due giorni sono abbastanza simili in termini di superficie, l'assetto è un po' più facile da realizzare".



Quanto la tua precedente conoscenza dell'evento ti aiuterà?

"Ho una buona esperienza del tipo di strade che abbiamo in questo rally e alcuni bei ricordi. Ma sicuramente ci sono dei cambiamenti. Hanno reso alcune PS più lunghe, come la Guarcino, ce ne sono altre completamente nuove. Ma quando conosci alcune delle strade hai un vantaggio per impostare la macchina, ti ricordi le procedure che hai attuato negli anni precedenti ed è un po' più facile. Ti ricordi i posti brutti, i posti dove puoi andare al massimo".



Quanta conoscenza avete della vostra Volkswagen Polo GTI R5 su asfalto?

"Anche se abbiamo fatto otto eventi con la Polo ora, solo il Rally di Sanremo era su asfalto grazie ad un'opportunità dell'ultimo minuto dataci da Sparco. Ho avuto la possibilità di fare solo lo shakedown in condizioni di asciutto e il rally era bagnato. Ma siamo positivi perché abbiamo una sessione di test prima del rally dove scopriremo il pneumatico MRF su asfalto. Sicuramente non partiamo da zero perché conosciamo già le caratteristiche della macchina e dopo il Sanremo sono un po' più tranquillo".



Cosa pensi della nuovissima tappa di Caracalla ACI Roma proprio nel cuore di Roma?

"Come pilota di rally ti concentri sempre sul rally "vero" perché le tappe sono davvero impegnative. Ma dal mio punto di vista questo è qualcosa di cui abbiamo bisogno nel nostro mondo per coinvolgere e appassionare più persone al rally. Come diciamo in Italia, 'abbiamo bisogno del pane tutti i giorni' e dobbiamo creare un'atmosfera per aiutare la promozione e la visibilità. Sono felice che il rally vada direttamente in centro a Roma".



Le alte temperature ambientali e del terreno rappresenteranno una sfida significativa, in particolare per gli equipaggi stranieri che partecipano all'evento per la prima volta?

"Sicuramente può essere molto caldo. Ma non ci sono le prove lunghe come quelle che abbiamo avuto nel 2017 e i piloti che gareggiano nell'ERC sono tutti davvero preparati per le alte temperature perché sono a un alto livello [di forma fisica]. Non credo che sarà un grande fattore, ma per la concentrazione e per ottenere un buon ritmo costante è importante bere molto e prepararsi nel modo giusto."



Come italiano, cosa significa per te gareggiare nel tuo paese nell'ERC?

"Guidare nel proprio paese è sempre bello, ma ciò che è veramente bello è Roma perché questo rally è considerato dai canali televisivi nazionali ed è davvero popolare nei media. È un rally dove puoi mostrare la tua velocità, ma l'approccio è lo stesso di ogni gara anche se è un'opportunità per mostrare le tue abilità con gli altri piloti dell'ERC. L'ERC ha sempre un grande fascino".



Fai parte della formazione del Team MRF Tyres. Cosa pensi del potenziale e dei progressi che l'azienda sta facendo in termini di sviluppo di pneumatici?

"L'anno scorso quando ho incontrato Vivek Ponnusamy e abbiamo iniziato a lavorare insieme era difficile immaginare che fossero così bravi a Roma, dove hanno mostrato già un ritmo davvero buono per una società così nuova. Ho sempre sentito da parte loro una grande passione ma anche una grande forza. Vogliono raggiungere il massimo livello nei rally e stanno ottenendo tutti i pezzi di questo puzzle mettendolo insieme, come, per esempio, prendere uno dei migliori piloti di sviluppo, Paolo Andreucci, che ha una conoscenza davvero buona. Ho anche una grande esperienza e successo. Scommetto su di loro e vorrei vedere dove possono arrivare. C'è molta fiducia da entrambe le parti, volevano qualcuno con la loro personalità che dicesse quello che vogliono dire. Sono solo poche persone al momento, ma tutti parlano nel modo giusto e in un anno hanno vinto delle tappe nell'ERC con Craig Breen, Andreucci ha vinto un rally in Italia e io ho fatto tre podi quindi è già un grande risultato".

