Miroslav Jakeš avrà l'onere di aprire la Tappa 2 del Barum Czech Rally Zlín, quarto round del FIA European Rally Championship.

Il ceco ha chiuso la prima giornata al 10° e per via della Top10 invertita ora sarà colui che entrerà in azione per primo.Il leader Erik Cais sarà invece decimo. Si comincia alle 8;03 e ci sono 83,74km da affrontare in 6 PS.Cliccate QUI per vedere l'ordine di partenza della Tappa 2.