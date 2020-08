Jeets punta all’ERC Junior

-

Gregor Jeets inizia la sua stagione 2020 in FIA ERC3 Junior Championship al Rally Liepāja.

Dopo due anni sui kart, il giovane estone figlio di Raul Jeets punta ad affermarsi anche con le R2 (ora Rally4), auto che utilizzò al debutto a Liepāja l'anno scorso e per tre gare in ERC3 Junior Championship-Pireli, con la speranza di proseguire l'avventura nella serie assieme al navigatore Kuldar Sikk.



“L'anno scorso ho corso a Liepāja per la prima volta e penso che ora sarà più semplice - ha detto il 19enne - Proverò ad incrementare la velocità pian piano, l'obiettivo è la Top5 in ERC3 Junior. Ci sono piloti molto veloci in questo weekend ed è fantastico, ma spero anche nella Top3 di categoria".



Altre gare ERC la speranza

Jeets sta lavorando ad un ritorno in ERC3 Junior con la Ford Fiesta R2T: "Spero di sì, avrei altre gare nel calendario".



Decisione

“L'ERC Junior è la miglior serie per i giovani, ci sono tanti ottimi piloti, molto forti, per cui è il modo migliore per imparare e crescere".



Una guida in famiglia

Suo padre Raul Jeets è pronto a seguire il figlio passo passo, avendo anche già corso nell'ERC. "E' sempre bello correre i rally che ha fatto mio papà perché è più semplice imparare coi suoi consigli. A volte possiamo confrontare le note".



Lo sapevate?

Jeets ha corso per cinque anni sui kart e quando non gareggia si diverte a ballare in una delle compagnie più importanti dell'Estonia.

